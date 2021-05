Migranti, commissaria Ue: "Ora un sistema di ridistribuzione volontario per aiutare l'Italia"

-afp

"Sto contattando i governi dell'Unione europea per mettere in piedi un sistema di ridistribuzione volontario e provvisorio per aiutare l'Italia ad affrontare l'estate". Lo ha detto la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, sui nuovi flussi migratori che stanno interessando il Paese. Secondo la commissaria, "è fondamentale che Roma riceva la solidarietà europea".