La capitana della nave Sea Watch 3, Carola Rackete , che ha sfidato le autorità italiane forzando il blocco deciso dal ministro dell'Interno Matteo Salvini per portare in salvo i migranti soccorsi nel Mediterraneo, è stata premiata con la medaglia d'oro dal Parlamento catalano "per l'impegno umanitario". Il riconoscimento è stato assegnato anche al fondatore dell'Ong Open Arms, Oscar Camps .

"Erigere muri per proteggere la nostra identità, per allontanare la ricchezza degli altri? Noi preferiamo abbatterli per guardare lontano, per arrivare sin dove l'orizzonte incontra la libertà. Medaglia d'oro al Parlamento catalano", ha scritto su Twitter Open Arms.



Rackete: "Grazie Catalogna per supportare i salvataggi" - Carola Rackete, su Twitter, ha quindi dedicato il riconoscimento a "tutti i componenti dell'equipaggio della Sea Watch che lavorano instancabilmente sia a terra che in mare, come i nostri amici della Open Arms. Grazie Catalogna per supportare i salvataggi in mare".