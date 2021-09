Migranti, Canarie: oltre 700 arrivi in meno di tre giorni

da-video

Da venerdì sera sono arrivati alle isole Canarie oltre 700 migranti: lo rende noto il servizio regionale per le emergenze dell'arcipelago in una serie di tweet. Gli sbarchi sono avvenuti sulle isole di Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura e La Graciosa. Una donna che viaggiava sull'ultimo barcone soccorso è stata dichiarata deceduta, secondo quanto confermato dal servizio per le emergenze.