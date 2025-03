Migranti bloccati da giorni su una piattaforma petrolifera, soccorsi da Sea Watch

La segnalazione era arrivata da Alarm Phone, poi Sea Watch aveva confermato, con un filmato girato dall'aereo di ricognizione Sea Bird, le drammatiche condizioni in cui i migranti vivevano da giorni. "Le autorità europee e italiane devono prestare soccorso immediato", aveva affermato in una nota Mediterranea Saving Humans. "Le persone - aveva aggiunto la Ong - sono in contatto fin dall'inizio con Alarm Phone che, da giorni, ha informato costantemente le autorità italiane e maltesi della situazione. Le piattaforme sono state anche monitorate dall'aereo civile Seabird di Sea-Watch. Una persona risulta già deceduta e molte fra di loro stanno male: non hanno acqua né cibo, sono esposti alle intemperie di un mare in burrasca. Non si può perdere altro tempo". Mediterranea chiedeva "un intervento immediato di soccorso da parte delle autorità europee".