Migranti, Amnesty: "L'Ue abbandona i profughi alla deriva in mare"

"L'Europa abbandona i migranti alla deriva nel Mediterraneo". Lo denuncia Amnesty International, secondo cui "l'affidamento dei controlli di frontiera alla Libia e l'assenza di un'equa condivisione delle responsabilità sull'accoglienza hanno creato una situazione in cui i migranti vengono spesso lasciati in mare". Si sollecitando quindi i leader Ue a "correggere un sistema" che spinge gli Stati a non prestare assistenza ai rifugiati in pericolo.