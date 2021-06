Migranti, Alarm Phone: 100 persone in pericolo in acque Sar maltesi

ansa

Cento persone sono in pericolo in acque Sar maltesi, secondo Alarm Phone, che ha segnalato la presenza in loco di un'imbarcazione. I migranti "sono in mare da tre giorni - segnala la rete di soccorso - e hanno bisogno di un soccorso immediato". E lancia l'appello alle autorità competenti: "Non ritardate l'intervento e portateli in salvo al più presto".