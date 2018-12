Migranti, accordo del Messico con i Paesi dell'America Centrale

Nel suo primo atto di governo, il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, si è accordato con gli Stati di El Salvador, Guatemala e Honduras per prevenire il fenomeno migratorio attaccandone allo stesso tempo le cause. L'intesa "contempla un lavoro per la creazione di un fondo, con l'obiettivo fondamentale di far funzionare il Piano di sviluppo integrale che generi posti di lavoro e combatta la povertà".