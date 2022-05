Migranti, 34 persone in difficoltà su barcone al largo della Libia

Sono 34 i migranti in difficoltà, da venerdì sera, su una piccola imbarcazione al largo della Libia.

Lo denuncia Alarm Phone che spiega di essere in contatto con loro. Finora nessun aiuto è presente in zona. "La situazione per le 34 persone rimane pericolosa - si legge in un tweet -. Ancora una volta assistiamo ad una situazione di non assistenza. Chiediamo a Malta di intervenire".