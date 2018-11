Midterm, è il giorno del giudizio | Trump: "Non ci sarà nessun bagno di sangue"

E' il giorno del giudizio per Donald Trump con le elezioni di Midterm del Congresso. Si attendono i risultati sulla Camera e su un terzo del Senato, oltre ai 36 governatori da rinnovare in 50 Stati. Nonostante i sondaggi vedano in testa i democratici alla Camera - al Senato invece il partito del tycoon potrebbe conquistare nuovi seggi -, Trump rassicura i suoi: "I repubblicani possono ancora perdere, ma nessun bagno di sangue". Intanto c'è una prima vittoria per i Dem: Lou Leon Guerrero è stata eletta governatrice di Guam.