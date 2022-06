Miami (Usa), aereo prende fuoco dopo l'atterraggio: tre feriti

Il devastante terremoto in Afghanistan: le prime immagini

Raffineria a Novoshakhtinsk in Russia colpita da due droni ucraini

Quarto divorzio per Rupert Murdoch: naufragato il matrimonio con Jerry Hall

Sfiorata la tragedia all'aeroporto di Miami in Florida (Stati Uniti) a causa di un aereo della compagnia di Santo Domingo Red Air che ha preso fuoco dopo l'atterraggio.

Tanta paura per gli oltre 100 i passeggeri a bordo, tutti evacuati. Il bilancio finale è di tre persone ricoverate in ospedale ma

nessuno è in condizioni gravi.