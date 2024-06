Miami, l'auto a noleggio ha il conducente... con la pistola

La priorità è la sicurezza e la protezione nel tragitto in auto per le strade di Miami. Così, con l'apposita app si prenota una vettura con la doppia opzione: conducente... armato o disarmato. E dal numero in salita di nuovi assunti con un passato nelle forze dell'ordine, pare evidente che il servizio dell'autista con la pistola sia quello più gettonato. L'iniziativa, diventata virale su TikTok, è di Kerry KingBrown, una guardia di sicurezza privata presso l'Università di Miami, che nel 2023 ha avviato questa impresa nella sua città natale, Atlanta, in Georgia, dove, però, un giudice ha provato a bloccare il servizio stabilendo che si trattasse nei fatti di una società di sicurezza privata senza la licenza adeguata. In Florida, invece, gli affari per KingBrown vanno a gonfie vele: attualmente sono in circolazione 25 autisti in tutta Miami, Fort Lauderdale e altre città dello Stato.