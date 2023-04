Meta e Siae: "Pronti a una proroga dell'accordo di licenza"

Meta e Siae viaggiano verso una proroga dell'accordo di licenza.

"Siamo pronti a un'intesa per riportare i contenuti italiani sulle piattaforme di Meta e a negoziare in modo costruttivo, ma nel rispetto delle indicazioni dell'Antitrust, nell'interesse degli autori italiani", afferma il presidente della Siae, Salvatore Nastasi. "A dimostrazione del nostro impegno a portare avanti il tavolo delle trattative e a raggiungere una soluzione condivisa, invieremo a Siae un'ulteriore richiesta per prorogare il nostro accordo di licenza. Se Siae accetterà, potremo ripristinare la musica sulle nostre piattaforme nel corso delle trattative, garantendo così ad artisti e musicisti la piena tutela del diritto d'autore", sostiene invece un portavoce di Meta.