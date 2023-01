Meta: Donald Trump sarà riammesso su Facebook e Instagram

Lo annuncia Meta in una nota, nella quale spiega che dopo due anni di stop metterà fine alla sospensione degli account dell'ex presidente. "Il pubblico deve essere in grado di ascoltare cosa dicono i politici, così da poter fare scelte informate", si legge. I profili di Trump furono bloccati dopo l' assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. "Riteniamo che i rischi relativi alla sicurezza pubblica siano venuti meno", ha spiegato il presidente di Meta per gli affari globali, Nick Clegg.

Il divieto "è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere a un presidente in carica", è stata la reazione di Trump su Truth all'annuncio di Facebook che, aggiunge, ha "perso miliardi di dollari di valore da quando il vostro presidente preferito, io, è stato defenestrato". Gli account del tycoon saranno ripristinati nelle prossime settimane e Trump, "alla luce delle sue violazioni, si troverà a dover fare i conti con sanzioni maggiori" in caso di offese ripetute. Se dovesse postare ulteriori contenuti in violazione alle regole vigenti, questi "saranno rimossi e lui sarà sospeso per un periodo fra il mese e i due anni, a seconda della gravità della violazione", ha messo in evidenza Clegg.



Nelle scorse settimane i legali del tycoon avevano inviato una richiesta ufficiale a Mark Zuckerberg per riabilitare i profili di Trump. "Noi pensiamo che la sospensione dell'account abbia radicalmente snaturato e ristretto il dibattito pubblico", scrivevano gli avvocati. Oggi la decisione di Meta ufficializza il reintegro. Trump era già stato "riabilitato" anche su Twitter, dopo la sua acquisizione da parte del miliardario Elon Musk. L'ex presidente Usa, tuttavia, finora ha scelto di non tornare a twittare.