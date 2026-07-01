Messico, forte terremoto di magnitudo 6

Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del Paese, senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto geologico statunitense (Usgs), l'epicentro è stato localizzato circa 75 chilometri a sud-sudovest di El Progreso, a una profondità di dieci chilometri. Le autorità messicane hanno riferito che, allo stato attuale, non risultano persone ferite né danni rilevanti alle infrastrutture. L'Usgs continua a monitorare l'area per verificare l'eventuale verificarsi di scosse di assestamento.