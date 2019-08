Messico, studentessa cade dal balcone mentre fa yoga e si rompe 110 ossa

A San Pedro, in Messico, una studentessa di 23 anni, Alexa Terraza è caduta dal balcone mentre stava facendo yoga. La ragazza, come riportano i quotidiani locali, stava eseguendo una posizione in equilibrio sulla ringhiera quando è precipitata nel vuoto. E' stata trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento di undici ore. I medici hanno dovuto ricostruirle caviglie e ginocchia. La caduta ha provocato gravi fratture a 110 ossa.