Messico, soccorsi 600 migranti stipati in due camion

L'Inm, l'Istituto nazionale delle migrazioni del Messico, ha annunciato di aver soccorso 600 migranti, fra cui molti bambini, di 12 diversi Paesi, che viaggiavano stipati in due camion nello Stato di Veracruz. Per le 145 donne e i 455 uomini si deciderà, caso per caso, "il rimpatrio o l'avvio di una procedura di regolarizzazione". Il gruppo più numeroso è costituito da guatemaltechi, seguito da honduregni, nicaraguensi e salvadoregni.