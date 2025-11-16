Messico, scontri durante la marcia della "Generazione Z": decine di feriti e arresti

La marcia della "Generazione Z" era stata indetta con l’obiettivo di ricordare le numerose vittime della violenza nel Paese, un fenomeno che negli ultimi anni non ha mostrato significativi segnali di riduzione, neppure dopo l’ascesa al potere, nel 2018, del Movimento di rigenerazione nazionale. La tensione sociale si è accentuata in seguito all’uccisione, avvenuta il 1 novembre, di Carlos Manzo, sindaco del comune di Uruapan, noto per la sua linea di fermezza nei confronti della criminalità e per le pressioni rivolte alle istituzioni, accusate da più parti di non intervenire con sufficiente determinazione. Il sombrero che Manzo indossava abitualmente è diventato un simbolo delle mobilitazioni tenute nel suo stato d’origine, il Michoacán, e anche nella stessa Città del Messico. Alla richiesta di maggiore sicurezza si è aggiunta la voce dei più giovani, che durante la protesta hanno sottolineato l’esigenza di maggiori opportunità e condizioni di equità nel Paese.