Messico, sindaco ucciso durante i festeggiamenti del Giorno dei Morti

L’agguato è avvenuto nel cuore del centro storico di Uruapan, dove centinaia di residenti e turisti si erano radunati per celebrare il tradizionale Giorno dei Morti, tra candele, fiori di calendula e decorazioni in forma di teschi. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’assalitore ha aperto il fuoco improvvisamente contro il sindaco, ferendo anche un membro del consiglio comunale e una guardia del corpo. È stato neutralizzato e ucciso subito dopo. L’arma utilizzata risulta collegata a due recenti scontri armati tra gruppi criminali rivali operanti nella regione. Lo Stato di Michoacán, dove si trova Uruapan, è uno dei più violenti del Paese, teatro di continue lotte tra cartelli per il controllo del territorio e delle rotte del narcotraffico.