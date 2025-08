Messico, i resti di 32 cadaveri smembrati trovati in Guanajuato

Appartengono a 32 cadaveri i resti umani rinvenuti la scorsa settimana in una casa abbandonata nello Stato centrale di Guanajuato, il più violento del Messico. Lo ha annunciato la Procura regionale. I corpi smembrati sono stati rinvenuti in sacchetti di plastica durante una perquisizione di un'abitazione a Irapuato, nell'ambito di un'indagine sulle persone scomparse. Quindici vittime sono state "completamente identificate", ha affermato la procura di Guanajuato in una nota. I 32 corpi sono stati rinvenuti "in condizioni frammentate e complesse", ha affermato la procura aggiungendo che è in corso il processo di identificazione delle altre vittime.