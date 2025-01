Il Messico lancia un piano per aiutare le persone che saranno deportate da Trump

Rodriguez ha quindi aggiunto che il National Population Registry, che è simile al sistema di numeri di previdenza sociale degli Stati Uniti, elaborerà i documenti di identità se necessario. Ha poi reso noto che il governo ha lavorato e sviluppato il piano da quando Trump ha promesso di effettuare deportazioni di massa. Il piano è stato sviluppato in coordinamento con organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'UNICEF. Il presidente messicana Claudia Sheinbaum ha affermato che cercherà di comunicare con il team di Trump dopo l'insediamento e ha chiesto ai cittadini messicani che vivono negli Stati Uniti di mantenere la calma.