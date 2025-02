Messico, ondata di violenza nello Stato di Tabasco: almeno sei morti

Prosegue l'ondata di violenza che ha colpito il Messico nelle ultime settimane. Almeno sei persone, tra cui due agenti di polizia, sono stati uccise nello Stato di Tabasco. Ad aggredire gli agenti sono stati due uomini armati, che hanno aperto il fuoco da un veicolo. Nella stessa giornata sono state uccise altre quattro persone in città vicine, portando il totale dell'ultima settimana a venti omicidi. Nei giorni scorsi è inoltre scoppiata una rivolta in carcere, in cui sono morti sette detenuti.