Almeno 12 persone sono morte in un incendio scoppiato in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti a di San Jose Iturbe, in Messico. Le vittime erano state rinchiuse all'interno della struttura. A febbraio si era verificato un episodio simile a Città del Messico, dove cinque persone sono morte in un rogo in un centro di riabilitazione a Città del Messico.