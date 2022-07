Messico, il caldo record provoca sei morti nel nord del Paese

Ondata di caldo record anche in Messico, dove almeno sei persone sono morte per colpi di calore da fine giugno nel nord del Paese.

La siccità sta durando più del previsto e nove Stati registrano temperature fino a 45 gradi, mentre gli esperti temono che la situazione si possa protrarre fino alla fine dell'anno. Il grande caldo ha messo in ginocchio agricoltura e allevamento in stati come Coahuila, Chihuahua e Baja California. A Mexicali raggiunto il piccolo della temperatura, con 48,1 gradi.