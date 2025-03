In Messico, il giornalista Kristian Uriel Zavala è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco insieme all'autista 22enne di una vettura a noleggio nello Stato di Guanajuato. Lo riferisce la Procura annunciando di aver formato un pool di investigatori e tecnici forensi "per chiarire il movente dell'assassinio e catturare i responsabili". Zabala curava un portale web locale e lavorava come Dj in eventi culturali della città.