Messico, ex Miss Uruguay trovata morta in un albergo

L'ex Miss Uruguay Fatimih Davila Sosa è stata trovata impiccata nel bagno di una stanza di un hotel di Città del Messico. La 31enne si trovava in un albergo nel quartiere Napoles dal 23 aprile. La ragazza aveva vinto il titolo di Miss Universo Uruguay nel 2006, partecipando ai concorsi Miss Continente Americano, Miss Model of the World e Reina Sudamericana. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se si tratti di suicidio o di omicidio.

La polizia messicana ha reso noto di essere stata avvertita della presenza del cadavere dal personale dell'hotel della Calle Altadena del quartiere Napoles a sud di Citta' del Messico. All'inizio dell'anno Davila aveva menzionato nel suo account in Instagram il suo programma di lavoro come modella in Messico, senza però fornire particolari.



Nel volume del giornalista uruguaiano Samuel Benech, "Sogni spezzati: la trama occulta del lavoro di modella, del calcio e della televisione" (2012), il suo nome appare in una conversazione intercettata dalla magistratura di Montevideo per una "Operazione Bianca" con un faccendiere del jet set locale, José Miguel Acosta.



Nel colloquio Davila chiede di poter entrare in qualche progetto "che mi dia peso, che mi faccia conoscere, perché il titolo di Miss Universo per questo non serve molto".