El Chapo Isidro è stato arrestato insieme al suo vice, Germán N. detto "Serafín", e all'operatore finanziario José N. Come confermato dal ministero della Difesa messicano, dopo l'identificazione i tre sono stati trasferiti a Città del Messico a bordo di un aereo dell'Aeronautica militare per essere messi a disposizione della procura specializzata nella criminalità organizzata. L'operazione è stata condotta da reparti speciali dell'esercito e della Guardia nazionale. I sicari hanno provato a rispondere al fuoco delle forze armate con armi da guerra, mezzi blindati e veicoli incendiati. Un negozio è stato dato alle fiamme vicino all'Ospedale generale, oltre 100 automobilisti si sono rifugiati in una stazione di servizio e decine di ragazzi sono rimasti chiusi in scuole e palestre.