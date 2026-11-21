Messico, arrestato in un blitz il super-boss El Chapo Isidro | Guerriglia urbana: panico in uno stadio, almeno 11 morti | Video
Raffiche dagli elicotteri, camion in fiamme e panico durante la cattura a Guasave. Sulla testa del boss dei "Los Mazatlecos" pendeva una taglia da 5 milioni
Un blitz da film, con la collaborazione di diverse unità speciali messicane e americane. Spari da elicotteri, camion in fiamme (i cosiddetti "narcobloqueos") e un fuggi-fuggi da panico di centinaia di persone che stavano tentando di godersi una partita di baseball allo stadio. Il 44enne Fausto Isidro Meza Flores, meglio noto come "El Chapo Isidro", è stato arrestato con un'azione fulminea a Guasave, città agricola dello stato settentrionale di Sinaloa, in Messico. El Chapo Isidro era da tempo nella lista delle dieci persone più ricercate al mondo dall'Fbi, che sulla sua testa aveva messo una taglia di 5 milioni di dollari. Immediatamente dopo il fermo, per le strade è scattata una vera e propria guerriglia urbana che ha lasciato a terra senza vita almeno 11 persone. Quattro di queste sarebbero militari.
Chi è El Chapo Isidro
Leader dei "Los Mazatlecos", rivali del potentissimo Cartello di Sinaloa, secondo gli inquirenti americani avrebbe contribuito a "inondare" per anni gli Stati Uniti di eroina, cocaina, Fentanyl e altre droghe. Iniziato al narcotraffico da giovane, come semplice spacciatore di strada mentre lavorava da commerciante di rottami metallici, Fausto Isidro Meza Flores sarebbe poi riuscito a scalare i ranghi interni fino a guadagnare il vertice della cruenta organizzazione criminale Beltrán Leyva, costola "indipendentista" del Cartello di Sinaloa. Successivamente El Chapo Isidro ha fondato il proprio gruppo, l’Organizzazione criminale Meza-Flores (o "Los Mazatlecos"), ritenuto responsabile di rapimento, estorsione, tortura e omicidio.
L'ondata di violenza durante e dopo il blitz
El Chapo Isidro è stato arrestato insieme al suo vice, Germán N. detto "Serafín", e all'operatore finanziario José N. Come confermato dal ministero della Difesa messicano, dopo l'identificazione i tre sono stati trasferiti a Città del Messico a bordo di un aereo dell'Aeronautica militare per essere messi a disposizione della procura specializzata nella criminalità organizzata. L'operazione è stata condotta da reparti speciali dell'esercito e della Guardia nazionale. I sicari hanno provato a rispondere al fuoco delle forze armate con armi da guerra, mezzi blindati e veicoli incendiati. Un negozio è stato dato alle fiamme vicino all'Ospedale generale, oltre 100 automobilisti si sono rifugiati in una stazione di servizio e decine di ragazzi sono rimasti chiusi in scuole e palestre.