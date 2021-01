Messico, dissidi tra allevatori finiscono in strage: 12 cadaveri

-afp

I cadaveri di 12 persone, con mani e piedi legati e visibili segni di tortura, sono stati ritrovati nello Stato messicano di Veracruz: il movente della strage sembra essere un regolamento di conti in un gruppo di allevatori divisosi per ragioni non chiare di interessi. Subito è stata avviata una operazione congiunta di magistratura e polizia per cercare di risalire ai responsabili del massacro, anche con l'uso di velivoli.