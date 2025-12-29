Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
la tragedia

Messico: deraglia il treno Interoceanico, almeno 13 morti e 98 feriti

L'incidente lungo la linea ferroviaria che collega le due coste del Paese, uno dei porgetti infrastrutturali più importanti del governo dell'ex presidente Lopez Obrador

29 Dic 2025 - 09:05

Almeno 13 persone sono morte e 98 sono rimaste ferite dopo il deragliamento del treno Interoceanico nella regione sud-occidentale di Oaxaca, in Messico. Lo ha dichiarato la marina messicana. Il convoglio, che viaggiava tra il Golfo del Messico e l'Oceano Pacifico, trasportava 241 passeggeri e nove membri dell'equipaggio. Tra i feriti 36 sono ricoverate in ospedale, ha dichiarato la marina. Il treno è deragliato mentre affrontava una curva nei pressi della città di Nizanda, hanno riferito le autorità. Il Procuratore generale del Messico ha confermato che è in corso un'indagine.

Leggi anche

Deraglia un treno con 100 passeggeri in Germania, morti e feriti

Pakistan, deragliato un treno: morti e feriti, passeggeri intrappolati

L'incidente sulla linea che collega le due coste del Paese

 Il treno era partito da Salina Cruz, sulla costa del Pacifico, ed era diretto verso Coatzacoalcos, nello stato di Veracruz, affacciato sul Golfo del Messico. Questa linea ferroviaria, denominata Corridoio interoceanico dell'istmo di Tehuantepec, che collega le due coste messicane, è stata inaugurata nel 2023. Si trattava di uno tra i più importanti progetti infrastrutturali del governo dell'ex presidente Andres Manuel Lopez Obrador (2018-2924) e puntava a sostenere lo sviluppo economico del sud-est del Paese. 

Ti potrebbe interessare

messico
deragliamento

Sullo stesso tema