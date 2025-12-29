Messico: deraglia il treno Interoceanico, almeno 13 morti e 98 feriti

L'incidente lungo la linea ferroviaria che collega le due coste del Paese, uno dei porgetti infrastrutturali più importanti del governo dell'ex presidente Lopez Obrador
Almeno 13 persone sono morte e 98 sono rimaste ferite dopo il deragliamento del treno Interoceanico nella regione sud-occidentale di Oaxaca, in Messico. Lo ha dichiarato la marina messicana. Il convoglio, che viaggiava tra il Golfo del Messico e l'Oceano Pacifico, trasportava 241 passeggeri e nove membri dell'equipaggio. Tra i feriti 36 sono ricoverate in ospedale, ha dichiarato la marina. Il treno è deragliato mentre affrontava una curva nei pressi della città di Nizanda, hanno riferito le autorità. Il Procuratore generale del Messico ha confermato che è in corso un'indagine.
Il treno era partito da Salina Cruz, sulla costa del Pacifico, ed era diretto verso Coatzacoalcos, nello stato di Veracruz, affacciato sul Golfo del Messico. Questa linea ferroviaria, denominata Corridoio interoceanico dell'istmo di Tehuantepec, che collega le due coste messicane, è stata inaugurata nel 2023. Si trattava di uno tra i più importanti progetti infrastrutturali del governo dell'ex presidente Andres Manuel Lopez Obrador (2018-2924) e puntava a sostenere lo sviluppo economico del sud-est del Paese.