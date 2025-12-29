Messico: deraglia il treno Interoceanico, almeno 13 morti e 98 feriti

Almeno 13 persone sono morte e 98 sono rimaste ferite dopo il deragliamento del treno Interoceanico nella regione sud-occidentale di Oaxaca, in Messico. Lo ha dichiarato la marina messicana. Il convoglio, che viaggiava tra il Golfo del Messico e l'Oceano Pacifico, trasportava 241 passeggeri e nove membri dell'equipaggio. Tra i feriti 36 sono ricoverate in ospedale, ha dichiarato la marina. Il treno è deragliato mentre affrontava una curva nei pressi della città di Nizanda, hanno riferito le autorità. Il Procuratore generale del Messico ha confermato che è in corso un'indagine.