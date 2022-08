Messico, bambina di 3 anni si sveglia al suo funerale: trasportata in ospedale, muore poco dopo

Trasferita di nuovo in ospedale, è morta per davvero poco dopo. La protagonista di questa clamorosa vicenda è una bambina messicana di tre anni, Camila Roxana Martinez Mendoza. La famiglia ora vuole vederci chiaro e chiede di accertare le negligenze dei sanitari. Il caso è seguito dalla procura generale dello Stato messicano di San Luis Potosí.

La prima visita

- Mercoledì 17 agosto la piccola era stata portata dal pediatra in seguito a forti dolori allo stomaco e vomito. Il medico ha quindi ordinato alla madre di portarla in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. All'ospedale messicano di Salinas de Hidalgo la bambina è stata presa in cura per disidratazione e poi è stata dimessa, con l'indicazione di usare del paracetamolo per abbassare la febbre.

La prima dichiarazione di morte

- Una volta tornata a casa, le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate e la famiglia ha deciso di riportarla in ospedale. In una condizione di grave disidratazione, i medici non sono riusciti a trovare una vena per farle una flebo. Dopo diversi tentativi, tra cui uno riuscito grazie alla capacità di un'infermiera, Camila è stata dichiarata morta. La mamma, secondo il suo racconto, non ha potuto vedere per ore la bambina fino ai funerali.

La seconda dichiarazione di morte

- Durante le esequie, la donna ha però notato che i vetri della bara erano appannati, come se la bambina stesse ancora respirando. Ed era vero. Trasportata d'urgenza nello stesso ospedale, i medici hanno tentato di rianimarla senza successo, e non hanno potuto far altro che dichiararla morta, stavolta per un edema cerebrale.

L'inchiesta

- La vicenda è stata ripresa dai quotidiani inglesi, che citano i quotidiani messicani. Sul corpo di Camila verrà ora effettuata l'autopsia. Si attendono gli sviluppi dell'inchiesta della procura generale dello Stato messicano di San Luis Potosí.