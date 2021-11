Messico, autobus di pellegrini si schianta su edificio: 19 morti

Drammatico incidente in Messico, dove almeno 19 passeggeri di un autobus che trasportava pellegrini dallo Stato di Michoacan verso il santuario di Chalma, a 50 chilometri da Città del Messico, sono morti ed altri 30 sono rimasti feriti. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il bus abbia avuto una rottura dei freni e che l'autista non abbia potuto evitare l'impatto contro un edificio.

Le autorità dello Stato di Mexico hanno riferito che l'autista si è reso conto di quanto stava accadendo lungo una discesa fra i comuni di Joquicingo e Malinalco, ma non ha potuto l'incidente. I media locali hanno riferito che diversi cadaveri sono rimasti intrappolati fra le lamiere contorte alcune ore dopo l'incidente, mentre i feriti venivano trasferiti in vicini ospedali con ambulanze e anche due elicotteri.

Molti messicani vanno in pellegrinaggio religioso nel periodo che si avvicina al 12 dicembre, giorno della Vergine di Guadalupe. Chalma era un sito sacro nel periodo pre-ispanico, prima della conquista del 1521. Dopo l'arrivo degli spagnoli, secondo i credenti, una croce sarebbe apparsa miracolosamente in una grotta che era stata dedicata a una divinità azteca, rendendo Chalma un sito per i pellegrini cattolico.