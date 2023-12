Messico, attacco armato durante una festa: 6 morti e 26 feriti

Almeno sei persone sono state uccise e altre 26 ferite in un attacco effettuato da un gruppo armato durante una festa nello Stato messicano di Sonora.

L'attacco è avvenuto durante un "tecno-party" organizzato nelle strade di Ciudad Obregon. Secondo le autorità si è trattato di un colpo diretto contro il leader di un gruppo criminale contro il quale sono stati emessi "cinque mandati di arresto per omicidio, femminicidio, privazione illegale della libertà e associazione per delinquere". Il gruppo responsabile dell'assalto è stato idenitificato ma non catturato.