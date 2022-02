Messico, approvato il referendum per la revoca del presidente

-afp

L'Istituto nazionale elettorale messicano ha approvato la convocazione di un referendum per revocare, come previsto dalla Costituzione, il mandato presidenziale di Andrés Manuel López Obrador. L'Istituto ha quindi comunicato al presidente che il 10 aprile i cittadini voteranno per decidere se mantenerlo al potere o meno. Per dare validità all'iniziativa i promotori del referendum hanno raccolto oltre 2,7 milioni di firme.