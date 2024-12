In Messico almeno sette persone sono morte nello schianto di un aereo da turismo in una zona fittamente boscosa di Jalisco, nell'ovest del Paese. Lo rendono noto le autorità locali. Il velivolo, un Cessna 207, arrivava da La Parota, nel vicino stato di Michoacan. La protezione civile di Jalisco ha affermato tramite i suoi social media che il luogo dell'incidente si trova in un'area di difficile accesso.