Almeno 41 persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus e un camion nel sud del Messico: lo ha reso noto il governo dello Stato di Tabasco. L'incidente è avvenuto vicino alla cittadina di Escárcega: l'autobus, partito da Cancun con a bordo 48 passeggeri e diretto a Tabasco, si è scontrato con il rimorchio di un camion e ha preso fuoco. Ancora non sono chiare le cause dell'incidente.