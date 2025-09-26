Messico, 14enne muore dopo una protesi al seno e un lifting ai glutei | Al padre hanno detto: "Colpa del Covid"

Un caso inquietante scuote il Messico e solleva interrogativi internazionali sulla regolamentazione della chirurgia estetica su minorenni. Una ragazza di 14 anni, Paloma Nicole Arellano Escobedo, sarebbe morta dopo essere entrata in coma per le conseguenze di due interventi estetici. La giovane avrebbe subito una mastoplastica additiva e un lifting dei glutei, interventi che le sarebbero stati praticati senza il consenso paterno. Ad operare la giovane sarebbe stato il nuovo compagno della madre, un chirurgo plastico.