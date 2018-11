Merkel e Macron: "I nazionalismi rimettono in dubbio la pace"

I nazionalismi rimettono in discussione l'orizzonte di pace per l'Europa. E' quanto hanno detto Emmanuel Macron e Angela Merkel al Forum sulla pace a Parigi. "Dipende da noi - ha precisato Macron - che il mondo cada in un nuovo disordine". E la cancelliera: "Temo che le visioni nazionaliste guadagnino terreno. La pace non è scontata. Dobbiamo batterci per conservarla".