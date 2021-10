Merkel: "Abbiamo bisogno di un'Italia economicamente forte"

ansa

"Penso che abbiamo bisogno di un'Italia economicamente forte e Mario Draghi ha già fatto passi importanti per raggiungere questo obiettivo". Lo ha detto la cancelliera tedesca uscente Angela Merkel al termine del vertice Ue-Balcani occidentali a Brdo, in Slovenia, prima di partire alla volta dell'Italia per quella che ha definito una "visita d'addio".