Meloni: "Molto utile l'incontro con Macron, rafforza i nostri legami"

"Nella serata di martedì, a Roma, ho avuto un lungo incontro con Emmanuel Macron, molto utile per rafforzare il dialogo e il coordinamento tra Italia e Francia di fronte alle crescenti sfide comuni". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riassumendo i punti del comunicato congiunto diffuso al termine del faccia a faccia, durato quasi 4 ore, con il presidente francese. Come nazioni "fondatrici dell'Unione europea - scrive - intendiamo lavorare insieme per un'Europa più sovrana, prospera e orientata alla pace, capace di tutelare i propri cittadini e i propri interessi".