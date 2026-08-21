Meloni al New York Times: "Credevo che con Trump sarebbe stato più facile"

"Con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili". Lo dice la premier Giorgia Meloni, che in un'intervista al New York Times ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio rapporto con il presidente degli Stati Uniti, che negli ultimi mesi si è piuttosto raffreddato arrivando a sfiorare lo zero termico.
Convergenze
I due leader, come noto, non si parlano ormai da diverse settimane: "Credevo fosse più facile considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura Woke, ma cose sono andate in maniera diversa". Poi alla domanda se lei e Trump si sarebbero sentiti dopo la pausa estiva ha risposto: "Beh, vedremo". Per Meloni, comunque, il rapporto personale con Trump non influenzerà le strategie politiche: "Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia qualcosa di molto importante. Non decido la strategia italiana sulla base dei miei rapporti personali", ha sottolineato la premier al giornale americano.
La rivoluzione dell'orgoglio
Poi, sempre a proposito dell'Italia: "Non mi piace l'idea di un'Italia sottomessa, un'Italia che si considera inferiore agli altri". L'obiettivo della presidente del consiglio resta quello di realizzare "la più grande rivoluzione possibile in questa nazione: una rivoluzione dell'orgoglio", ha detto. "Non mi piace che gli altri mi dicano quali sono i miei limiti", ha detto ancora nel corso dell'intervista. "Un 'no' è una delle cose che più mi mobilita".
"Il presidente"
Non manca un commento sulle battaglie di genere prendendo in esame anche il ruolo chiamata a ricoprire e la scelta di farsi chiamare "il presidente". A suo giudizio le femministe avrebbero combattuto "le battaglie sbagliate" sui temi delle quote di genere. "Ciò che mi interessa - ha aggiunto - è se sono libera di diventare presidente del consiglio dei ministri", afferma, "Questa è parità, non essere chiamata 'la presidente'".