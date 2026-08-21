Meloni al New York Times: "Credevo che con Trump sarebbe stato più facile"

I due leader, come noto, non si parlano ormai da diverse settimane: "Credevo fosse più facile considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura Woke, ma cose sono andate in maniera diversa". Poi alla domanda se lei e Trump si sarebbero sentiti dopo la pausa estiva ha risposto: "Beh, vedremo". Per Meloni, comunque, il rapporto personale con Trump non influenzerà le strategie politiche: "Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia qualcosa di molto importante. Non decido la strategia italiana sulla base dei miei rapporti personali", ha sottolineato la premier al giornale americano.