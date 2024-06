Meloni incontra Orban a Roma: "D'accordo su tanti temi, anche migrazioni" | "Relazioni eccellenti con l'Ungheria, prezioso alleato"

"Come sapete, l'Ungheria il prossimo primo luglio assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue e Orban si sta recando in questi giorni nelle principali capitali europee per illustrare le priorità della presidenza ungherese", ha osservato il presidente del Consiglio. "Condivido queste priorità, a partire dalla decisione non scontata di inserire una sfida che anche io mi sono permessa molte volte di citare, che è la sfida demografica. Dal mio punto di vista è una delle precondizioni che servono a costruire una Europa forte, che sappia tornare protagonista nel mondo. La denatalità è un problema che colpisce tutto il continente. Se noi non affrontiamo insieme questa sfida e non riusciamo a invertire questa di tendenza nel medio-lungo periodo, i nostri sistemi economici e di welfare diventeranno insostenibili".