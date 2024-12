"Non c'è altra via che il completamento della riunificazione dei Balcani occidentali all'Europa". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni intervenendo al vertice Ue-Balcani occidentali. "L'Europa è la vostra casa. L'Italia ne è convinta e sarà al vostro fianco in questo percorso. Contate su di no", ha sottolineato rivolgendosi ai leader dei Paesi balcanici.