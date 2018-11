Melania Trump mani bucate: a Toronto spende 174mila dollari in 12 ore

Se in sei ore trascorse al Cairo Melania Trump aveva speso 95mila dollari, non stupisce che la First lady abbia quasi raddoppiato la cifra - arrivando a sborsare 174mila dollari - per una giornata intera a Toronto, dove si trovava per una visita ufficiale. Il viaggio risale al settembre 2017 quando Melania aveva viaggiato per la prima volta, senza il marito, nelle vesti di inquilina della Casa Bianca. La notizia, resa pubblica dal sito statunitense Quartz, si aggiunge ad altri rumors sugli sprechi di Melania sicuramente abituata, già prima di arrivare a Washington, a una vita dorata, ricca di agi e comodità. La prima donna d' America non ha passato neppure la notte in albergo e solo per i trasporti in Canada, avrebbe speso per lei e per il suo staff 21mila euro. Un caso, dunque, non isolato che non è piaciuto agli americani, e che ha suscitato anche le critiche dell'ex First lady Michelle Obama.