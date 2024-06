Israele, il padre di uno degli ostaggi liberati è morto poche ore prima di sapere che suo figlio sarebbe tornato a casa

Dina, spiega il Times of Israel, racconta di aver ricevuto una telefonata dall'esercito che le comunicava che suo nipote era stato salvato e che non riusciva a raggiungere Yossi per comunicarglielo. "Ero così felice", racconta, aggiungendo di essere andata a casa del fratello per dargli la buona notizia. "Ho guidato come una pazza, ho bussato, 'Yossi, Yossi, Yossi' e niente. Non ho ricevuto risposta. La porta di casa sua era aperta e ho visto che dormiva in soggiorno. Gli ho gridato "Yossi" e lui non mi ha risposto. Ho visto il colore della sua pelle, l'ho toccato, era morto", conclude la donna.