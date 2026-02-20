Medioriente, Hamas: "Aperti all'invio di una forza di pace a Gaza"

Hazem Qassem, il portavoce di Hamas, ha dichiarato all'Afp che il movimento islamista palestinese è aperto alle forze internazionali di mantenimento della pace a Gaza, ma ha respinto qualsiasi interferenza negli "affari interni" del territorio. "La nostra posizione sulle forze internazionali è chiara: vogliamo forze di mantenimento della pace che monitorino il cessate il fuoco, ne garantiscano l'attuazione e fungano da cuscinetto tra l'esercito di occupazione e il nostro popolo nella striscia di Gaza, senza interferire negli affari interni di Gaza", ha affermato Qassem.