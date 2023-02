Medio Oriente, raid aerei di Israele su Gaza in risposta ai razzi da parte palestinese

Lancio di razzi verso Israele: nessuna vittima

Le Idf hanno fatto sapere che il sistema di difesa missilistico Iron Dome ha intercettato e colpito cinque razzi, mentre un altro è precipitato in un'area disabitata. Non sono state registrate vittime o danni materiali, secondo quanto riferito da fonti israeliane. Tuttavia, le sirene di allarme sono state attivate ad Ashkelon, Sderot e altre città nelle vicinanze della Striscia di Gaza, intorno alle 4:00 ora locale (le 3:00 in Italia). Il lancio di razzi all'indomani degli scontri armati in Cisgiordania che hanno visto 11 palestinesi uccisi dall'esercito israeliano a Nablus, in Cisgiordania.