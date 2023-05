Medio Oriente, Papa: "Con le armi non si otterranno mai sicurezza e stabilità"

Il Medio Oriente, con la crescente tensione tra Gaza e Israele, è al centro dei pensieri di Papa Francesco.

"In questi giorni abbiamo assistito di nuovo a scontri armati tra israeliani e palestinesi in cui hanno perso la vita persone innocenti, anche donne e bambini. Auspico che la tregua appena raggiunta diventi stabile, che le armi tacciano perché con esse non si otterranno mai la sicurezza e stabilità", ha detto durante il Regina Caeli in piazza San Pietro.