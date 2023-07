Medio Oriente, dal Libano razzo su Israele che risponde

Sale ancora le tensione in Medio Oriente.

In mattinata dal Libano è stato lanciato un razzo verso Israele, provocando un'esplosione nei pressi della cittadina di Ghajar, nel nord del Paese, vicino al confine. Il lancio è stato confermato dal portavoce militare dello Stato ebraico che, come risposta, ha iniziato a colpire in Libano proprio la zona da cui è partito il colpo.