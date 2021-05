Medio Oriente, Biden ad Abu Mazen: "Impegno per riportare la calma"

Afp

La necessità di puntare alla calma e di ridurre le violenze tra Israele e Gaza è stata espressa dal presidente americano Joe Biden in una telefonata con Abu Mazen. Il presidente palestinese ha chiesto alla Casa Bianca di intervenire "per mettere fine agli attacchi israeliani". Biden, da parte sua, ha assicurato che gli Stati Uniti "stanno già compiendo sforzi per raggiungere quello scopo", criticando ogni "misura unilaterale" di insediamento.