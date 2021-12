Media Usa: variante Omicron negli Stati Uniti prima che fosse identificata

Ansa

La variante Omicron era già presente a New York e negli Usa prima ancora di ricevere il suo nome. Lo rivela il New York Times, riferendo il caso di un analista sanitario di Minneapolis che, dal 19 al 21 novembre, ha partecipato con altre 53 mila persone a un summit risultando positivo il 23 novembre: un giorno prima che gli scienziati venissero a conoscenza della nuova variante nell'Africa australe, cui l'Oms non aveva ancora dato un nome.