Media Usa, Trump pronto a prelevare 7,2 mld da Pentagono per muro

Secondo il "Washington Post", Donald Trump si prepara a trasferire ulteriori 7,2 miliardi di dollari di fondi del Pentagono ai lavori per la costruzione del muro al confine con il Messico. I fondi, per il secondo anno consecutivo, saranno sottratti ai progetti per le costruzioni militari e ai finanziamenti antinarcotici e consentirebbero di completare 1.424,2 chilometri di recinzione al confine entro la primavera del 2022.